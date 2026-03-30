Президент Бразилии заявил о пике конфликтов в мире со времён Второй мировой

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о пике конфликтов в мире со времён Второй мировой.
«Мир переживает наибольшее число вооружённых конфликтов со времён Второй мировой войны. И не случайно это происходит именно сейчас, когда демократия оказалась на перепутье. Экстремизм становится и отправной точкой, и конечным пунктом порочного круга», — заявил он в статье для газеты «Коммерсантъ».
Президент Бразилии отметил, что каждый эпизод нарушения международного права открывает путь новым злоупотреблениям. Он также подчеркнул, что граница между дозволенным и запрещённым размывается при попустительстве и бездействии Совбеза ООН.
Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль втягивает Ближний Восток в катастрофу.
Кроме того, президент Сербии Александр Вучич выразил предположение, что третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, вероятно, уже началась.