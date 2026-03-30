Шесть аэропортов России возобновили работу после введения временных ограничений

Шесть российских аэропортов возобновили работу после введения временных ограничений на приём и отправку рейсов.
Об этом сообщили в Росавиации.
Речь идёт об аэропортах Пензы, Саратова, Краснодара, Волгограда, Владикавказа и Грозного. Меры были приняты для обеспечения безопасности полётов.
Ограничения продолжают действовать в аэропортах Уфы, Ульяновска, Казани, Бугульмы и Самары.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре из-за падения БПЛА повреждено несколько квартир, пострадали три человека.
