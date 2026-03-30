Молитва и тайный контроль: что скрыл Мадуро в первом послании из тюрьмы США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, несколько месяцев назад вывезенный из страны в США и заключенный там в тюрьму, вышел на связь. В опубликованном в соцсетях обращении он поблагодарил за поддержку и призвал к миру. Но за простыми словами — сложный подтекст. Эксперты проанализировали текст для aif.ru и раскрыли шифр венесуэльского лидера.
Мистика молитвы и признание в подконтрольности.
В обращении Мадуро подчеркивает: «мы в порядке, твёрды, спокойны и пребываем в постоянной молитве». По словам Панкратова, это закодированное послание: «меня не сломали, но я нахожусь под полным контролем». Эксперт видит здесь тщательно сконструированный сигнал населению, элитам и внешним игрокам, написанный языком христианской мистики, боливарианской идеологии и сценариев «национального примирения» под контролем США.
Постоянное упоминание молитвы — не случайность. Оно означает: «я играю по навязанным правилам, я религиозный, пацифистский, а не радикальный политик». Коллективное «мы» (он и жена) с акцентом на «народе внутри и за пределами страны» напоминает о масштабах его сети поддержки. Это намек США: «если со мной что-то случится, реакция будет уже глобальной». А повторы «любовь», «забота», «поддержка», «моральная сила», «внутренняя крепость» — прямой сигнал лагерю: нельзя уходить в вооружённый ответ, надо удержать страну от хаоса.
Призыв к миру или прагматичный компромисс?
Лексика «мира и примирения» прячет жесткое послание венесуэльцам — и сторонникам, и противникам. Политолог подчеркивает: это призыв не рушить систему, обещание санкционировать переговоры и компромисс. Мадуро позиционирует себя как полезный элемент для США — демонстративно миролюбивого политика, готового к диалогу. Он может стать фигурой для переговоров, гарантом спокойствия, символом компромисса в будущем Венесуэлы. Такой подход стабилизирует ситуацию, не давая хаосу разгореться.
Почему США разрешили послание из СИЗО?
Появление текста в соцсетях вызвало главный вопрос: кто автор? Почему американцы пропустили? Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин дал четкий ответ. Во-первых, все модерируется — Мадуро не скажет ни слова без контроля США. Во-вторых, он остается национальным лидером. Венесуэле сложно найти альтернативу, а американцы опасаются несистемного политика на пустом месте.
США рассчитывают через Мадуро управлять страной. Обращение показывает: ничего не поменялось, жизнь продолжается в новых реалиях. Не важно, писал ли текст сам Мадуро (с правками) или его создали американские специалисты. «Если сам Мадуро и написал бы, все равно там были правки, корректировки, поэтому даже не столь важно, кто это написал. Текст в результате появился под авторством Мадуро, хотя понятно, что все написано так, как надо США», — резюмировал Блохин.
Это послание — не просто слова из тюрьмы, а инструмент влияния. Оно успокаивает Венесуэлу, сигнализирует элитам о лояльности и напоминает Вашингтону о рисках.