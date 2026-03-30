Reuters: Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать нефтяной консорциум

В Пакистане прошли переговоры с участием Турции, Египта и Саудовской Аравии, на которых обсуждался конфликт на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, основное внимание уделялось ситуации в Ормузском проливе. В частности, участники переговоров выдвинули Вашингтону предложения, связанные с возобновлением там судоходства.
«Турция, Египет и Саудовская Аравия могли бы создать консорциум для управления потоками нефти по водному пути и попросили Пакистан принять участие», — говорится в материале.
Кроме того, на переговорах обсуждалось введение системы сборов по аналогии с Суэцким каналом.
Ранее власти Объединённых Арабских Эмиратов уведомили страны-союзницы о готовности задействовать собственные военно-морские силы для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе.