Reuters: Турция, Египет и Саудовская Аравия могут создать нефтяной консорциум

В Пакистане прошли переговоры с участием Турции, Египта и Саудовской Аравии, на которых обсуждался конфликт на Ближнем Востоке.

В Пакистане прошли переговоры с участием Турции, Египта и Саудовской Аравии, на которых обсуждался конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, основное внимание уделялось ситуации в Ормузском проливе. В частности, участники переговоров выдвинули Вашингтону предложения, связанные с возобновлением там судоходства.

«Турция, Египет и Саудовская Аравия могли бы создать консорциум для управления потоками нефти по водному пути и попросили Пакистан принять участие», — говорится в материале.

Кроме того, на переговорах обсуждалось введение системы сборов по аналогии с Суэцким каналом.

Ранее власти Объединённых Арабских Эмиратов уведомили страны-союзницы о готовности задействовать собственные военно-морские силы для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше