Марочко: ВСУ регулярно перебрасывают резервы к Красному Лиману

ЛУГАНСК, 30 марта. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины ожесточенно сопротивляются в Красном Лимане Донецкой Народной Республики, украинское командование регулярно бросает к городу резервы. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В Красном Лимане со стороны противника идет ожесточенное сопротивление. Естественно, украинское командование подбрасывает резервы, которые позволяют еще удерживать ключевые позиции украинских боевиков», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы начали выдавливать подразделения противника из Дибровы под Красным Лиманом.