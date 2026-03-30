Япония усматривает много «белых пятен» в обороне побережья

Министерство обороны Японии намерено также существенно укрепить базу ВВС на стратегически важном острове Иводзима в 1 250 км к югу от Токио, там предполагается увеличить склады боеприпасов и горючего, что позволит истребителям активнее вылетать на перехват воздушных целей. Развертывание новых радарных станций, установок радиоэлектронной борьбы, противокорабельных и зенитных ракет идет также на островах на крайнем юго-западе Японии в Восточно-Китайском море.