Япония усматривает много «белых пятен» в обороне побережья

ТОКИО, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Японии усматривает немалое количество незащищенных районов на обращенном к открытому Тихому океану побережье страны и намерено принять меры к усилению его обороны. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара.
«На тихоокеанской стороне побережья есть немало белых пятен, на которые не распространяется контроль нашей обороны, — отметил он. — Правительство принимает усиленные меры к исправлению положения». Генсек кабинета указал при этом на насыщение береговой линии мобильными радарными системами, позволяющими создать непрерывную линию слежения за прилегающими морскими и воздушными пространствами.
В частности, их предполагается развернуть на архипелаге Огасавара в тысяче километров к юго-востоку от Токио, состоящем из более 30 тропических и субтропических островов, в основном необитаемых. По мнению Токио, они имеют стратегическое значение, поскольку образуют естественную линию обороны вместе с принадлежащем США островом Гуам.
Министерство обороны Японии намерено также существенно укрепить базу ВВС на стратегически важном острове Иводзима в 1 250 км к югу от Токио, там предполагается увеличить склады боеприпасов и горючего, что позволит истребителям активнее вылетать на перехват воздушных целей. Развертывание новых радарных станций, установок радиоэлектронной борьбы, противокорабельных и зенитных ракет идет также на островах на крайнем юго-западе Японии в Восточно-Китайском море.