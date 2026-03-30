Эксперт Никсон: Зеленского убьют за попытку договориться с Россией

Американский политолог уверен, что Владимир Зеленский на самом деле не руководит Украиной.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Владимир Зеленский на самом деле не руководит Украиной, а за попытку заключить мирное соглашение с Россией его могут убить. Таким мнением с ТАСС поделился американский политолог Гарланд Никсон.

«Если бы Владимир Зеленский завтра заявил: “Я подпишу мирное соглашение с Россией и всеми остальными, и эта война закончится”, если бы он подписал это соглашение, то не смог бы вернуться в Киев, потому что радикальные элементы угрожали бы его жизни и убили бы его, если бы представилась такая возможность. Так что на самом деле он не руководит Украиной, он просто агент западного империализма», — сказал он.

Ранее экс-офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что кураторы Зеленского могут устроить ему «несчастный случай», если он прислушается к США и смягчит свою позицию на переговорах с РФ. Он добавил, что Зеленский не просто так противопоставляет себя американской администрации и за ним стоят силы, которые не хотят окончания боевых действий на Украине.

