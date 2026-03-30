Командир Пуля: группа РЭБ помогла штурмовикам ВС РФ взять опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бойцы подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) поддержали штурмовую группу группировки войск «Север» при взятии опорного пункта ВСУ на сумском направлении, нейтрализовав дроны противника. Об этом рассказал командир мобильной группы РЭБ с позывным Пуля.
«Осуществляли прикрытие штурмовой группы. Штурмовики чувствуют себя уверенно, когда знают, что мы их прикрываем. Подошли без потерь до указанной точки, осуществили штурм опорника. Задача была полностью выполнена — штурмовая группа захватила опорный пункт. Мы свою задачу тоже выполнили на все 100», — сказал Пуля на видео, предоставленном Минобороны РФ.
По словам бойца, после взятия опорного пункта противника штурмовики группировки продолжили дальнейшее продвижение, не отвлекаясь на дроны противника, так как группа РЭБ нейтрализовала чужие беспилотники с высокой результативностью.