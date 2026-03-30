SHOT: жители Тольятти сообщают о взрывах над городом

Жители Тольятти Самарской области сообщают о взрывах над городом, пишет Telegram-канал SHOT.
«По словам местных, всего было слышно более пяти взрывов в нескольких районах Тольятти. Также были видны вспышки в небе, в городе слышны сирена воздушной опасности и жужжание моторов в небе», — говорится в публикации.
По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку БПЛА. Официальная информация о возможных разрушениях не поступала.
В аэропорту Самары (Курумоч) введены временные ограничения на приём и отправку самолётов.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на Таганрог погиб один человек, восемь пострадали. Повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов.