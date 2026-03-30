Global Times: война с Ираном находится на грани выхода из-под контроля

Ранее как США, так и Иран сигнализировали о готовности к переговорам. Ключевым моментом выступает то, смогут ли все стороны сохранять стратегическое сдерживание под давлением, постепенно восстанавливать механизмы коммуникации в условиях ограниченных мер деэскалации и создать условия для последующих политических решений. Конфликт сейчас находится на грани полной потери контроля, где каждая ошибка и каждая эскалация могут привести к необратимым последствиям. Поэтому всем сторонам конфликта следует сохранять спокойствие и разум, отказаться от конфронтационного мышления и не упускать мимолетный шанс на мир", — пишет газета.