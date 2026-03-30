Global Times: война с Ираном находится на грани выхода из-под контроля

«Прошел уже полный месяц с тех пор, как США и Израиль начали наносить 28 февраля военные удары по Ирану. Далеко не достигнув своих так называемых запланированных целей, этот конфликт, инициированный США и Израилем без всякого оправдания на фоне переговоров, вместо этого постепенно вышел на грань потери контроля. Хотя неизвестно, чем завершится этот конфликт, его шокирующее воздействие на геополитику и мировой порядок уже очевидно», — пишет издание.
Правительство США, констатирует газета, изначально прогнозировало, что война против Ирана продлится четыре-пять недель, а позже неоднократно заявляло, что все скоро закончится. «Факты показали обратное: как только современная война начинается, остановить ее в соответствии с “запланированным сценарием” крайне сложно. Попытка США и Израиля достичь быстрой и решительной победы теперь провалилась, и последствия необдуманного военного вмешательства на Ближнем Востоке становятся все более очевидными», — говорится в комментарии.
Global Times отмечает, что этот конфликт уже вызвал энергетический кризис, нарушил цепочки поставок и спровоцировал экономическую неопределенность во всем мире. «Если продолжится эскалация конфликта, то риск глобальной рецессии существенно возрастет, подрывая общие интересы людей всех стран», — пишет издание.
Наиболее тревожным сигналом газета считает размывание ограничений по целям, которые подвергаются ударам. «Война уже не ограничивается военными объектами. Обе стороны начали наносить удары по ключевой гражданской инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, опреснительные станции и электростанции — объекты, жизненно важные для национальной экономики и повседневной жизни. Как только режим взаимного уничтожения станет нормой, это приведет к еще более серьезным гуманитарным катастрофам», — говорится в статье.
"Хотя текущая ситуация полна неопределенности, она также содержит потенциальное окно для деэскалации. США, Израиль и Иран сталкиваются со все более ощутимым давлением в ходе продолжающегося противостояния, что существенно сужает их стратегическое пространство и возможности принятия решений.
Ранее как США, так и Иран сигнализировали о готовности к переговорам. Ключевым моментом выступает то, смогут ли все стороны сохранять стратегическое сдерживание под давлением, постепенно восстанавливать механизмы коммуникации в условиях ограниченных мер деэскалации и создать условия для последующих политических решений. Конфликт сейчас находится на грани полной потери контроля, где каждая ошибка и каждая эскалация могут привести к необратимым последствиям. Поэтому всем сторонам конфликта следует сохранять спокойствие и разум, отказаться от конфронтационного мышления и не упускать мимолетный шанс на мир", — пишет газета.