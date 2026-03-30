O Globo: Лула да Силва будет добиваться переизбрания вместе с Жералду Алкмином

Выбор бразильского лидера в пользу близкого к промышленным кругам вице-президента республики обусловлен стремлением привлечь голоса центристов, сообщила газета.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен баллотироваться на новый срок вместе с действующим вице-президентом республики Жералду Алкмином. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на источники.

По ее информации, выбор бразильского лидера в пользу близкого к промышленным кругам Алкмина обусловлен стремлением привлечь голоса центристов. Подобная стратегия уже помогла главе государства одержать победу на выборах 2022 года, когда он во втором туре с минимальным перевесом обошел занимавшего тогда пост президента Жаира Болсонару (50,9% против 49,1%).

Отмечается, что ранее Лула да Силва рассматривал возможность выдвижения Алкмина на пост губернатора штата Сан-Паулу. Однако на данном этапе окружение бразильского лидера считает более предпочтительным кандидатом на эту должность бывшего министра финансов Фернанду Аддада, представляющего президентскую Партию трудящихся.

Президентские выборы пройдут в Бразилии в октябре. Лула да Силва уже объявил о выдвижении своей кандидатуры. Ожидается, что основным соперником действующего главы государства станет член Федерального сената Флавиу Болсонару — сын бывшего президента страны.

Жаир Болсонару: экс-президент Бразилии между властью и тюрьмой
Жаир Болсонару — бывший президент Бразилии с насыщенной политической биографией. Он прошел путь от армейского капитана до главы государства, пережил покушение и громкие скандалы. Однако триумф власти сменился судебным процессом. Его приговорили к 27 годам тюрьмы за организацию госпереворота. Детали этой истории и судьба экс-лидера — в нашем материале.
