Сверхмощные ФАБ-3000 с УМПК от ВКС России прорывают оборону ВСУ в Константиновке в ДНР

От такой бомбы не спрятаться. Именно такие авиабомбы стали идеальным решением в борьбе против врага, оккупировавшего многоэтажки в Константиновке и обустроившего в них укрепления. ФАБ-3000 сносят многоэтажные здания, в которых ВСУшники оборудуют позиции, открывая путь для продвижения армии России. Именно трёхтонными ФАБ удалось подавить вражеские опорные пункты и позиции операторов дронов-камикадзе, за счет которых ВСУ все еще удерживают оборону в городе. Это позволило ВС РФ прорваться сквозь жилую и промышленную застройку на несколько километров вперёд.