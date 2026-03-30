Сверхмощные ФАБ-3000 с УМПК от ВКС России прорывают оборону ВСУ в Константиновке в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За март зафиксировано до 20 применений трёхтонных авиабомб.
Сдувает всё: ФАБ-3000 — трехтонная авиабомба, в каждой из которых более 1,5 тонны взрывчатки, что сравнимо с тремя «Искандерами» или четырьмя «Калибрами». Когда «трёшка» детонирует, то покрывает площадь, сопоставимую по размерам с 11 футбольными полями, а на месте падения образуется воронка с трехэтажный дом.
От такой бомбы не спрятаться. Именно такие авиабомбы стали идеальным решением в борьбе против врага, оккупировавшего многоэтажки в Константиновке и обустроившего в них укрепления. ФАБ-3000 сносят многоэтажные здания, в которых ВСУшники оборудуют позиции, открывая путь для продвижения армии России. Именно трёхтонными ФАБ удалось подавить вражеские опорные пункты и позиции операторов дронов-камикадзе, за счет которых ВСУ все еще удерживают оборону в городе. Это позволило ВС РФ прорваться сквозь жилую и промышленную застройку на несколько километров вперёд.
Константиновка после своего освобождения станет точкой, которую можно будет использовать в качестве опоры для продвижения дальше на север — в сторону Славянска и Краматорска, что значительно ускорит темпы наступления ВС РФ на всём фронте в Донбассе.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+