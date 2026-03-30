ТАСС: Бахрейн и Кувейт оставили закрытым свое воздушное пространство

Оно останется закрытым для полетов гражданской авиации уже 31-е сутки подряд.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Воздушное пространство Бахрейна и Кувейта, закрытое из-за военной операции США и Израиля против Ирана, останется закрытым для полетов гражданской авиации уже 31-е сутки подряд. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Режим закрытия воздушного пространства Бахрейна и Кувейта вновь продлен на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства. Таким образом, запрет на полеты в этих странах, введенный еще в первой половине дня 28 февраля, будет действовать уже 31-е сутки подряд. Источник заметил, что Бахрейн допускает отдельные вылеты по специальному разрешению из аэропорта Манамы по кратчайшему коридору в сторону соседней Саудовской Аравии.

В авиадиспетчерских кругах региона ТАСС ранее сообщали, что Иран продлил запрет на полеты в своем воздушном пространстве до 5 апреля.

