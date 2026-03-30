На Украине есть политические фигуры, которые способны нормализовать отношений с Россией. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Что касается фигуры, способной реально улучшить ситуацию — такие люди есть всегда. Но вопрос в том, допустят ли их до власти. Потому что для нормализации отношений с Россией нужна не просто новая фамилия, а смена курса», — сказал политик в интервью ТАСС.
Сальдо также выразил мнение, что Владимир Зеленский может быть переизбран на второй срок, если это устроит внешних игроков. По его словам, многое зависит не от самих выборов, а от того, кто будет их контролировать.
Ранее KP.RU сообщал, что примирение российского и украинского народов произойдет в сжатые сроки. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал выработку соглашения о будущем «неизбежным процессом».