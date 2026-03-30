Грань срыва: конфликт США и Израиля с Ираном ведет к рецессии экономики

По данным издания, с начала ударов 28 февраля заявленные цели не достигнуты, а ситуация развивается по нарастающей. Оценки о краткосрочном характере конфликта не подтвердились, и его продолжительность увеличилась.
Отмечается, что конфликт уже оказывает влияние на мировую экономику. Зафиксированы перебои в цепочках поставок, рост неопределенности и признаки энергетического кризиса.
В материале подчеркивается расширение перечня целей для ударов. Сообщается о поражении не только военных объектов, но и гражданской инфраструктуры, включая энергетические и промышленные объекты.
Издание указывает, что дальнейшая эскалация может привести к усилению гуманитарных последствий и росту глобальных экономических рисков.
При этом отмечается наличие ограниченного пространства для деэскалации. По оценке газеты, давление на стороны конфликта увеличивается, что может способствовать возобновлению переговорных механизмов.
