Авиация парализована: запрет на полеты в 2-х странах продлили на фоне конфликта

Воздушное пространство Бахрейна и Кувейта остается закрытым для гражданской авиации уже 31-е сутки подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах региона.
Отмечается, что в Бахрейне допускаются отдельные вылеты по специальным разрешениям. Они осуществляются из аэропорта Манамы по кратчайшему маршруту в сторону Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Иран также продлил ограничения на использование своего воздушного пространства. По данным источников, запрет действует до 5 апреля.
