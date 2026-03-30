Авиация парализована: запрет на полеты в 2-х странах продлили на фоне конфликта

Воздушное пространство Бахрейна и Кувейта остается закрытым для гражданской авиации уже 31-е сутки подряд, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах региона.

По его данным, режим ограничений вновь продлен на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени. Запрет действует с 28 февраля и связан с военной операцией США и Израиля против Ирана.

Отмечается, что в Бахрейне допускаются отдельные вылеты по специальным разрешениям. Они осуществляются из аэропорта Манамы по кратчайшему маршруту в сторону Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Иран также продлил ограничения на использование своего воздушного пространства. По данным источников, запрет действует до 5 апреля.

Читайте также: Удар без деталей: Трамп сообщил о ликвидации США целей в Иране.

