Слюсарь: в Ростовской области уничтожено более 60 БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении поздно вечером и ночью более 60 украинских беспилотников над регионом.
«В ходе массированной атаки отражено и уничтожено более шести десятков БПЛА в городе Таганроге и ещё в шести районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском», — написал он в Telegram-канале.
В Таганроге в результате падения обломков БПЛА загорелось несколько жилых домов и автомобилей. К настоящему времени возгорания ликвидированы. В одном из домов были повреждены газовые трубы, газ перекрыт.
В Неклиновском районе в селе Николаевка также повреждена газовая труба. На месте работают газовые службы.
«Всем пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий», — подчеркнул губернатор.
Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, восемь пострадали. Повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также десять автомобилей и здание школы.