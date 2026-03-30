Силы ПВО за ночь уничтожили 102 украинских беспилотника над Россией

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за ночь уничтожили 102 украинских беспилотника над территорией страны.
По данным ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, над Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.
Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что в результате атаки ВСУ погиб один человек, восемь пострадали. Повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также десять автомобилей и здание школы.
Кроме того, в Краснодаре из-за падения БПЛА повреждено несколько квартир, пострадали три человека.