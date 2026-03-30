Сколько казахстанцев хотят призвать в армию в 2026 году

Стало известно, сколько казахстанцев призовут в армию в 2026 году в рамках призыва в марте-июне и сентябре-декабре, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление правительства от 20 марта текущего года.

Источник: Nur.kz

Правительство приняло постановление о реализации указа президента об увольнении в запас военнослужащих и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2026 года. Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента поручено организовать работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в указанные периоды.

Согласно документу, планируется призвать 43 231 гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. С 17 марта начался призыв граждан на срочную воинскую службу, и ожидается, что ряды армии пополнят более 21 тыс. молодых казахстанцев в рамках весеннего призыва.