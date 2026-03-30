Сколько казахстанцев хотят призвать в армию в 2026 году

Согласно документу, планируется призвать 43 231 гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. С 17 марта начался призыв граждан на срочную воинскую службу, и ожидается, что ряды армии пополнят более 21 тыс. молодых казахстанцев в рамках весеннего призыва.