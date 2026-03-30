Ночной налет отражен: уничтожены десятки дронов над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата над регионами России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 102 беспилотных летательных аппарата над регионами России, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражены над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Краснодарским краем.

Также беспилотники были уничтожены над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым. В Минобороны уточнили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа.

Ранее сообщалось о обнаружении фрагментов беспилотного летательного аппарата в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области. По данным полиции региона, предметы, предположительно относящиеся к дрону, были найдены за пределами населенного пункта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подобные случаи фиксировались в регионе и ранее. В течение 2025 года в Западно-Казахстанской области неоднократно находили обломки беспилотников, в том числе в Бурлинском районе, расположенном на границе с Оренбургской областью России.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше