Кибератаки без эффекта: 19 млн атак выдержал реестр воинского учета МО РФ

Реестр воинского учета в России за время эксплуатации подвергся более чем 19 млн кибератак, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Генштаба ВС РФ.
По данным военного ведомства, основные серверы, с которых осуществлялись атаки, находились за пределами России, в том числе в США и Аргентине.
Отмечается, что, несмотря на значительное число попыток вмешательства, система продолжала работать в штатном режиме. Утечек персональных данных граждан не зафиксировано.
В Генштабе подчеркнули, что применяемые меры защиты информации обеспечили устойчивость работы реестра на протяжении всего периода эксплуатации.
