Без изменений: Медведев и Андреева сохранили позиции в мировых рейтингах

Российские теннисисты сохранили позиции в обновленных рейтингах ATP и WTA, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ассоциаций.
В мужском рейтинге лидером остается представитель Испании Карлос Алькарас с 13 590 очками. Вторую строчку занимает итальянец Янник Синнер, набравший 12 400 очков после победы на турнире серии «Мастерс» в Майами. На третье место поднялся представитель Германии Александр Зверев, обойдя серба Новака Джоковича.
Первая ракетка России Даниил Медведев с 3 610 очками замыкает десятку сильнейших. Карен Хачанов и Андрей Рублев занимают 15-е и 16-е места соответственно.
В женском рейтинге WTA лидирует представительница Белоруссии Арина Соболенко, в активе которой 11 025 очков после победы в Майами. Второе место занимает Елена Рыбакина, третье — Коко Гауфф, которая вернулась в топ-3. Польская теннисистка Ига Свёнтек опустилась на четвертую позицию.
Лидером среди россиянок остается Мирра Андреева, занимающая 10-е место с 3 121 очком. В топ-100 также входят Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Вероника Кудерметова, Анастасия Захарова, Оксана Селехметьева и Анна Блинкова.
