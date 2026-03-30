Замсекретаря Совбеза Гребенкин заявил о росте наркопреступности на Украине

Гребенкин уточнил, что роль Украины в международных схемах незаконного оборота наркотиков усиливается. Он указал, что объём запрещённых веществ, поступающих в Молдавию, увеличился в восемь раз с начала СВО. По его оценке, происходящее оказывает влияние на обстановку в регионе. Он подчеркнул, что речь идёт не только о внутренней ситуации на Украине, но и о трансграничных последствиях.