Конституционный закон о статусе столицы разработали в Казахстане

Конституционный закон предусматривает особенности местного государственного управления в столице, полномочия маслихата и акимата по градостроительству, экологии, миграции, транспорту, земельным вопросам и другим.
Также в Конституционном законе определены территория и пригородная зона столицы, центр организации дорожного движения, единый архитектурный облик и дизайн-код столицы, особенности режима лесопарковой зоны, инфраструктура, а также архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в столице и другие.
Так, в законопроекте говорится, что при организации городской инфраструктуры должна обеспечиваться доступная среда, выражающаяся в надлежащем состоянии дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры столицы, обеспечивающей комфортный доступ к ней всех категорий граждан, включая участников дорожного движения, лиц с инвалидностью, несовершеннолетних и пенсионеров.
Инфраструктура столицы включает:
инженерную инфраструктуру; транспортную инфраструктуру; систему инженерного обеспечения, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, объектов здравоохранения, образования и внутренней торговли; систему благоустройства и озеленения; другие объекты и системы, необходимые для функционирования столицы.
Документ также предусматривает, что столица имеет региональную символику столицы, описание и порядок использования региональной символики определяются маслихатом столицы.
Также предусмотрены звания и поощрения города. Так, говорится, что гражданам РК, иностранным гражданам и лицам без гражданства за особые заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры столицы маслихатом по представлению акима столицы может присваиваться звание «Астана қаласының құрметті азаматы».
Кроме того, произведена оптимизация структуры закона, то есть исключение дублирующих компетенций маслихата и акимата, положения которых урегулированы в иных отраслевых законах (Земельный кодекс, Строительный кодекс, Закон о дорожном движении, Закон об автомобильном транспорте, Закон о местном государственном управлении и самоуправлении в РК, Закон о жилищных отношениях и другие).
Планируется, что Конституционный закон будет введен в действие с 1 июля 2026 года.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 апреля.