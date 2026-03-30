Бывший аналитик разведки США Скотт Риттер заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с политическим отстранением, сообщает ТАСС.
По его оценке, действия украинского лидера не оказывают значимого влияния на международную ситуацию. Он указал на снижение внимания к заявлениям Киева на фоне других мировых событий.
Эксперт также выразил мнение, что дальнейшие шаги Зеленского могут привести к усилению давления со стороны США. При этом речь идет о политических последствиях, а не о физическом устранении.
Ранее сообщалось о возможных рисках для безопасности украинского лидера в случае изменения позиции по конфликту. По данным источников, высказывалась оценка, что попытка заключения мирного соглашения может вызвать негативную реакцию со стороны радикально настроенных сил внутри страны.
