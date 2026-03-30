Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко и благодарит президента Беларуси

Трамп сказал, что ждет встречи с Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Также американский президент поблагодарил белорусского коллегу за помилование 250 осужденных в Беларуси за преступления экстремистской направленности и заявил, что ждет встречи с Александром Лукашенко на следующем заседании Совета мира.

В своем аккаунте в соцсети Truth Social Трамп обратил внимание, что общее число заключенных, «великодушно освобожденных президентом Лукашенко», превысило 500 человек с мая 2025 года.

— Я хотел бы выразить самую теплую благодарность президенту за этот шаг, и я с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира! — написал лидер США.

Ранее белорусский президент раскрыл, по какой причине не полетел на Совет мира в США. И также Наталья Эйсмонт допустила участие Александра Лукашенко в Совете мира в 2026 году.

Кроме того, глава Беларуси сказал, в каких вопросах поддерживает американского коллегу, а в каких нет.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше