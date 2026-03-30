Трамп заявил, что ждет встречи с Лукашенко и благодарит президента Беларуси

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает ТАСС.
Также американский президент поблагодарил белорусского коллегу за помилование 250 осужденных в Беларуси за преступления экстремистской направленности и заявил, что ждет встречи с Александром Лукашенко на следующем заседании Совета мира.
В своем аккаунте в соцсети Truth Social Трамп обратил внимание, что общее число заключенных, «великодушно освобожденных президентом Лукашенко», превысило 500 человек с мая 2025 года.
— Я хотел бы выразить самую теплую благодарность президенту за этот шаг, и я с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира! — написал лидер США.
