Наступление усилилось: заявлено о продвижении ВС РФ на двух направлениях

На участках в Сумской и Харьковской областях отмечено усиление боевых действий и продвижение, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
По его данным, на прошлой неделе выросла интенсивность операций в зоне ответственности группировки «Север». Отмечается формирование буферной зоны в приграничных районах.
Сообщается, что за неделю были освобождены четыре населенных пункта — Потаповка, Песчаное, Шевяковка и Никифоровка. Также указывается на активность на славянско-краматорском направлении.
Отмечается, что наибольшие результаты за указанный период, по этим данным, показали подразделения группировки «Север».
При этом сообщается о росте применения беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских войск, в том числе для ударов по объектам инфраструктуры и тыловым районам.
Высказывается оценка, что использование БПЛА связано с дефицитом личного состава в отдельных подразделениях.
