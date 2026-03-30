Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наступление усилилось: заявлено о продвижении ВС РФ на двух направлениях

На участках в Сумской и Харьковской областях отмечено усиление боевых действий и продвижение, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его данным, на прошлой неделе выросла интенсивность операций в зоне ответственности группировки «Север». Отмечается формирование буферной зоны в приграничных районах.

Сообщается, что за неделю были освобождены четыре населенных пункта — Потаповка, Песчаное, Шевяковка и Никифоровка. Также указывается на активность на славянско-краматорском направлении.

Отмечается, что наибольшие результаты за указанный период, по этим данным, показали подразделения группировки «Север».

При этом сообщается о росте применения беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских войск, в том числе для ударов по объектам инфраструктуры и тыловым районам.

Высказывается оценка, что использование БПЛА связано с дефицитом личного состава в отдельных подразделениях.

