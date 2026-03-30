КНБ озвучил цифры масштабной наркозачистки

Кроме того, по данным КНБ, во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проведено 10 международных антинаркотических операций.
«Изъято около 240 кг наркотиков, из них 3,1 кг героина, 8 кг метамфетамина, 53,5 кг опия, 74,2 кг гашиша, 80,9 кг марихуаны и 19,3 кг психотропных веществ, а также свыше 3 тонн прекурсоров», — сказано в заявлении КНБ за 30 марта 2026 года.
Также по подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 43 казахстанцев и 8 иностранцев.
Теперь идут досудебные расследования.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Немного ранее в КНБ заявили, что остановили контрабанду 160 тонн драгоценных металлов.