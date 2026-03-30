Что изменится в жизни казахстанцев с 1 апреля

Новые правила для бизнесменов и рынка труда.
С 1 апреля 2026 года в Казахстане начнется масштабное обновление системы занятости. Введут новый дифференцированный подход к организации субсидируемых рабочих мест в зависимости от формы собственности работодателя. Запускается двухуровневая цифровая система контроля бизнес-грантов.
Уровень 1:
отслеживается целевое использование средств; проверяется соответствие получателя условиям (нет ли ограничений, нарушений
Уровень 2:
оценивается долгосрочная устойчивость проекта; анализируется, создаются ли рабочие места; отслеживается фактический экономический эффект.
Главная цель идеи — убрать старую проблему господдержки, когда деньги выделили, но бизнес не развивается, рабочих мест нет, а затем бизнес и вовсе закрывается.
Правила регистрации бизнеса изменятся.
Согласно новому приказу главы Минюста, с 1 апреля в Казахстане меняются правила регистрации и перерегистрации юридических лиц. Главное нововведение — возможность обязательного личного присутствия учредителя при регистрации или перерегистрации компании.
Это требование будет применяться:
в случаях, которые определяются внутренними правилами регистрирующих органов; на основании законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Иными словами, если система «заподозрит риск» (например, массовая регистрация, подозрительные данные), учредителя вызовут лично подтвердить создание компании. Уведомление об этом будет приходить в личный кабинет на eGov. Иногда присутствие будет требоваться при смене данных компании или перерегистрации филиалов.
Адрес компании теперь нужно подтверждать. При онлайн-регистрации необходимо согласие собственника недвижимости, по адресу которой регистрируется компания или филиал. Государство будет проверять адрес через интеграцию с системой «Адресный регистр» в автоматическом режиме на предмет существования этого адреса и соответствие его категории недвижимости.
О подозрительных переводах сообщат налоговикам.
Банки до 15 апреля передадут в налоговую первые сведения о подозрительных мобильных переводах. После этого срока казахстанцам, которых подозревают в скрытом предпринимательстве, начнут поступать уведомления.
Подозрительным будет считаться получение переводов от 100 разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. При этом их общая сумма должна превышать 12 минимальных зарплат, то есть более 1 млн тенге. Если переводы будут соответствовать всем этим признакам, то сведения о них банки направляют в налоговую.
Таможню переводят в «цифру».
С 10 апреля 2026 года в Казахстане начнется полноценный запуск новой таможенной информационной системы Keden. Это означает, что оформление товаров при импорте и экспорте будет происходить через новую платформу, в частности речь идет о декларациях, их обработке, выпуске товаров. Практика позволит скорее оформлять грузы, снизить бумажную бюрократию, ускорить доставку импортных товаров.
Тарифы на ЖКХ поползут вверх.
С 1 апреля 2026 года в Казахстане прекращает действие мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги, введенный осенью прошлого года. Это означает, что цены на свет, отопление, воду и другие услуги снова могут начать расти.
В Комитете по регулированию естественных монополий говорили, что повышение будет не единым, все решения примут индивидуально по каждому поставщику услуг, на основе заявок, а также с учетом состояния инфраструктуры и экономики региона. Главное ограничение — тарифы могут расти в пределах инфляционного коридора, на этот год он составляет 9−12%.
«Алматинские тепловые сети» уже сообщили об изменениях. Рост составит в среднем от 5 до 10% и затронет практически все категории потребителей. Горячая вода будет дорожать в зависимости от типа теплоснабжения, наличия счетчиков и сезона. В отопительный период (октябрь-апрель):
в домах без счетчиков — рост составит примерно на 150−180 тенге с человека; при наличии индивидуальных счетчиков — повышение в среднем на 50−60 тенге за кубометр.
Летом тарифы остаются ниже, но также увеличатся, в среднем на 40−150 тенге, в зависимости от категории.
Подорожает и отопление. Тарифы по месяцам увеличатся, причем основная нагрузка традиционно придется на зимний период:
декабрь: до ~321 тг за м²; январь: до ~355 тг за м²; февраль: до ~299 тг за м².
Просроченные водительские права можно будет заменить онлайн.
С апреля 2026 года подать заявку на получение прав через eGov.kz и eGov Mobile можно даже в случае, если срок действия уже истек. Ранее заменить удостоверение дистанционно можно было при действующем документе, теперь услуга распространяется и на просроченные права для всех категорий водителей.
Если срок действия прав истек, потребуется пройти медицинское обследование. После этого данные автоматически подтянутся из государственных систем. При досрочной замене (до окончания срока) медосмотр не требуется.
Процесс полностью цифровой:
подача заявки онлайн; загрузка фото и подписи; оплата госпошлины (1,25 МРП); подписание заявки.
Срок оказания услуги — около 60 минут.
Готовый документ по-прежнему нужно забрать в ЦОНе.
Заменить права не получится, если есть неоплаченные штрафы старше 30 дней, отсутствуют оцифрованные данные (в отдельных случаях потребуется визит в ЦОН). Также важно, что фото должно соответствовать требованиям, можно использовать старое фото из документов (если им не более 3 лет).
Правила по жилищным выплатам для силовиков изменят.
С 13 апреля начнет действовать закон, подписанный Касым-Жомартом Токаевым, который касается вопросов охранной деятельности, жилищных отношений и правоохранительной службы. Теперь порядок расчета, основания назначения и отказа, а также перерасчет и приостановление выплат — все это будет определяться постановлениями правительства. Из закона эти детали исключили.
При этом, как и раньше, сотрудники силовых служб могут получить либо служебное жилье, либо выплаты на спецсчет. Поправки также прямо закрепляют, что сотрудники спецорганов и военнослужащие получают единовременные выплаты за периоды, когда они не были обеспечены жильем из государственного фонда.
Новая редакция вводит привязку к конкретным датам, от которых зависит расчет:
для сотрудников спецорганов — выплаты могут начисляться за период службы до 1 января 2013 года; если был перевод из Вооруженных сил или других формирований — учитывается период до 1 января 2018 года; если сотрудник проживал в служебном жилье, не подлежащем приватизации до 2018 года — выплаты рассчитываются в размере 50% от текущих жилищных выплат за этот период.
При этом из расчета вычитаются уже полученные ранее жилищные выплаты. Теперь единовременные выплаты предусмотрены и при увольнении:
по достижении предельного возраста; по состоянию здоровья; при сокращении штатов; по семейным обстоятельствам (с оговорками).
Это расширяет круг получателей по сравнению с прежней редакцией.
Военнослужащие, которые имели не менее 10 лет службы на 1 января 2013 года и в общей сложности 20 лет и более выслуги, проживающие в служебном жилье, которое нельзя приватизировать, получают право на денежную компенсацию.
За хранением оружия будут следить иначе.
Начнут действовать поправки в закон «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия». Изменения касаются как юридических лиц — владельцев оружия, так и системы учета и контроля в целом.
Теперь владельцы гражданского и служебного нарезного оружия обязаны предоставлять оружие для контрольного отстрела в установленном порядке. Если оружие не предоставлено вовремя, это становится основанием для отказа или лишения разрешения на его хранение и использование. При несвоевременном предоставлении оружия на контрольный отстрел могут отказать в выдаче или продлении разрешения.
Если деятельность компании приостановлена, она обязана в течение 10 рабочих дней сдать оружие и патроны в органы внутренних дел.
Появится государственная пулегильзотека — это централизованная база данных следов пуль и гильз и характеристик оружия.
Концерты и гастроли зарубежных артистов и комиков будут регулировать строже.
Со второй половины апреля начнет действовать изменения в закон по вопросам поддержки и развития креативных индустрий.
Им расширили перечень запрещенного контента на мероприятиях. Теперь организаторам запрещено использовать материалы, содержащие пропаганду:
самоубийства; порнографии; наркотических средств.
Ранее в законе уже были ограничения (экстремизм, культ жестокости
Концерты и выступления зарубежных артистов и коллективов теперь нужно согласовывать с акиматами не позднее, чем за 30 рабочих дней до мероприятия.
Кроме того, мероприятия с участием иностранных артистов могут запрещаться или приостанавливаться, если в их программе обнаружат запрещенный контент, содержащий пропаганду наркотиков, порно и самоубийства. И речь идет не только о песнях, но и шутках, театральных постановках и сценариях.
Фильмы в прокате начнут задерживаться.
В Казахстане усиливают контроль за кинопрокатом. Поправки в закон «О кинематографии» меняют порядок получения прокатного удостоверения и вводят механизм предпрокатной экспертизы фильмов. Одно из ключевых изменений — срок выдачи прокатного удостоверения увеличен с 7 до 30 рабочих дней.
Это означает, что выход фильмов в прокат может задерживаться, дистрибьюторам придется заранее планировать релизы.
Предпроектная экспертиза будет проводиться уполномоченным органом и экспертной комиссией, если по аннотации невозможно понять содержание или нельзя определить возрастную категорию.
Если выяснится, что информация о фильме была недостоверной или искаженной (например, в аннотации), прокатное удостоверение могут приостановить.
Пять регионов могут столкнуться с паводками.
Синоптики РГП «Казгидромет» в предварительном прогнозе отмечают несколько опасных факторов: глубокое промерзание почвы, переувлажнение осенью и большие запасы снега.
Области с высоким риском паводков: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Акмолинская, Карагандинская.
Средний риск: ЗКО, область Улытау, область Жетысу, Павлодарская, Актюбинская, Туркестанская, Алматинская и Костанайская области.
Низкий риск: Атырауская, Мангистауская, Кызылординская и Жамбылская области.
Пик половодья на равнинах ожидается с конца марта по конец апреля. В горах паводки будут идти волнами — с марта и вплоть до лета.
Продукты будут дорожать.
Дополнительное давление на цены окажет введение минимальных уровней цен на импорт из Евразийский экономический союз, которые устанавливает Комитет государственных доходов. С 1 апреля налоги на ряд товаров будут рассчитываться не по фактической цене, а по установленному минимуму.
В зоне риска:
молочная продукция (сыр, творог); фрукты (бананы, цитрусовые); овощи (картофель, морковь, капуста).
Если товар ввозится из стран Евразийский экономический союз по слишком низкой цене, государство не верит этой цене. И считает налоги как будто товар стоит дороже по минимальным уровням цен. Например, импортер завез творог по 1000 тг/кг, а минимальная цена = 1822 тенге. НДС посчитают с 1822, а не с 1000.
В Астане введут плату за эвакуацию и хранение машин на штрафстоянке.
Жители Астаны с 23 апреля будут платить за эвакуацию автомобилей и их хранение на штрафстоянке. Эвакуация автомобиля будет стоить 3 МРП (12 975 тенге). Стоимость хранения на штрафстоянке будет зависеть от вида транспорта и срока:
до 3 часов с момента эвакуации — бесплатно; первые сутки — от 1,5 до 5 МРП (примерно от 6 487 до 21 625 тенге в 2026 году); далее стоимость может увеличиваться — до 2−7 МРП (от 8 650 до 30 275 тенге в 2026 году).
Изменения для путешествующих в Россию и не только, а также для тех, кто планирует переезжать за границу.
Про Россию.
С 1 апреля физлицам запрещается вывозить в страны ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше $100 тысяч в эквиваленте. Для юридических лиц и ИП ограничения еще жестче — вывоз валюты запрещается независимо от суммы.
При переводе денег будут тоже новые правила: теперь в реквизитах плательщика нужно указывать полностью фамилию, имя и отчество, а «назначение платежа». Оно должно содержать информацию: наименование товаров/работ/услуг, номера и даты договоров.
Для тех, кто планирует переехать в соседнюю страну, с апреля 2026 года в России начнут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес для страны».
Перелеты из Астаны будут плотнее.
В Международном аэропорту Астаны с 15 апреля по 31 мая с 10:00 до 18:00 взлетно-посадочную полосу будут закрывать на ремонт. Поэтому ряд рейсов перенесут, в частности это касается внутренних:
Астана — Алматы; Астана — Костанай; Астана — Усть-Каменогорск; Астана — Атырау; Астана — Актобе.
А также на международных направлениях:
Сеул; Франкфурт; Пекин; Ташкент; Дубай; Фукуок; Нячанг; Стамбул.
Путешествие на Алаколь.
Продажа билетов по ЖД-направлению на Алаколь откроется в середине апреля, примерно за 45 дней до начала сезона. Маршруты начнут курсировать с 1 июня, что совпадает с традиционным началом туристического сезона на Алаколе.
Из Актау в Ереван.
С 18 апреля SCAT запустит новый рейс из Актау в Ереван. Летать будут дважды в неделю — по вторникам и субботам. Уже доступны стыки из Астаны, Алматы и Шымкента.
Рейсы в Дубай возобновят.
Air Astana отменила рейсы в Дубай до 31 марта из Алматы и Астаны. Из-за ситуации на Востоке компания даже позволяла проводить бесплатное перебронирование на рейсы с 1 апреля по 31 мая включительно, а также вернуть билеты без штрафов.
В свою очередь, FlyArystan отменила рейсы в Дубай до 19 апреля по направлению из Актау. Там предлагали полный возврат стоимости билета или бесплатное перебронирование на более позднюю дату.
Контроль за детским отдыхом изменят.
С 1 апреля 2026 года вводится лицензирование деятельности детских лагерей. Срок лицензии увеличен с одного до пяти лет. В правительстве считают, что пятилетняя лицензия сохраняет баланс между устойчивостью деятельности организаций и государственным контролем.
Меры направлены на повышение безопасности и качества детского отдыха, обучения и оздоровления, а также на внедрение единого стандарта образовательно-оздоровительных услуг.
Новые платные дороги.
С апреля-мая 2026 года в Казахстане планируют расширить сеть платных трасс. Изменения затронут три ключевых направления.
Балхаш — Бурылбайтал.
Платным станет весь участок от Караганды через Балхаш — около 645 км (вместо прежних 91 км). Для местных водителей предусмотрят абонементы.
Бурылбайтал — Курты.
Плату введут на всем участке (226 км) для всех видов транспорта. В итоге почти весь маршрут Алматы — Караганда станет платным.
Талдыкорган — Усть-Каменогорск.
Для легковых авто платным будет первый отрезок (32,4 км), для автобусов и грузовиков — весь маршрут (773 км).
Оплата будет списываться автоматически по номеру автомобиля. Запуск ожидается в апреле-мае, тарифы пока утверждаются.
БЦК обновляет тарифы по кредитам.
С 1 апреля Банк ЦентрКредит вводит новые тарифы для физических лиц на изменение условий займов.
Изменения коснутся:
отсрочки платежей; изменения срока кредита; пересмотра вида платежа; изменения даты погашения.
Новые тарифы будут применяться только к кредитам, оформленным после 1 апреля. Для действующих заемщиков условия остаются прежними.
Конкретные тарифы не раскрываются, однако любые корректировки условий займа для новых клиентов будут проходить уже по обновленным ставкам.