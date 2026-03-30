Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что лидер Ирана Хаменеи тяжело ранен или мертв

Президент США заявил, что ничего о нем не слышал.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что верховный лидер Ирана и сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии или уже мертв.

«Сын (Моджтаба Хаменеи — прим. ТАСС) либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии, — сказал Трамп в интервью газете Financial Times — Мы ничего о нем не слышали. Он пропал».

16 марта Трамп, не уточняя источники информации, не исключил, что Моджтаба Хаменеи мог потерять ногу и получить другие тяжелые ранения в результате ударов США и Израиля. МИД Ирана до этого заявления президента США указывал, что верховный лидер исламской республики ранен, но чувствует себя хорошо. 25 марта представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью телеканалу India Today заявил, что Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо, а иранская государственная система функционирует эффективно.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли его верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше