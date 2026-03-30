Трамп считает, что лидер Ирана Хаменеи тяжело ранен или мертв

16 марта Трамп, не уточняя источники информации, не исключил, что Моджтаба Хаменеи мог потерять ногу и получить другие тяжелые ранения в результате ударов США и Израиля. МИД Ирана до этого заявления президента США указывал, что верховный лидер исламской республики ранен, но чувствует себя хорошо. 25 марта представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью телеканалу India Today заявил, что Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо, а иранская государственная система функционирует эффективно.