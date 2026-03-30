Дмитриев прокомментировал слова Зеленского четырехлетней давности о гибели Украины

Дмитриев: Зеленский объяснил, почему Запад готов к гибели Украины.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, сделанное им четыре года назад. Слова киевского главаря опубликовал в соцсетях профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Профессор напомнил, как в марте 2022 года Зеленский заявил, что на Западе есть силы, «которые не против затяжного» конфликта, поскольку это ведет «к истощению России», даже если это означает «гибель Украины и украинцев».

Дмитриев, отреагировав на соответствующий пост Дизена, подчеркнул, что слова Зеленского наглядно демонстрируют истинные намерения западных поджигателей конфликта.

«Четыре года назад Зеленский объяснил, почему западные поджигатели войны хотят продолжения украинского конфликта, “даже если это означает гибель Украины и происходит ценой человеческих жизней украинцев”, — написал Дмитриев в соцсетях.

О том, что лидер киевского режима способен принести новые жертвы ради удержания власти, ранее заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

