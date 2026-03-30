МИД РФ: Москва обеспокоена «военными авантюрами» Трампа

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства РФ Михаил Галузин высказался о текущей глобальной обстановке. Дипломат выразил серьёзные опасения по поводу курса, выбранного Вашингтоном.

Источник: Life.ru

По мнению представителя министерства, страны Запада во главе с Соединёнными Штатами целенаправленно дестабилизируют международные отношения. Он подчеркнул, что под предлогом сотрудничества нередко скрываются неоколониальные амбиции.

«И те военные авантюры Трампа, которые мы с тревогой наблюдаем сегодня, — это не что иное, как попытки, опираясь на “право сильного”, сохранить своё господствующее положение в мире в духе колониальных империй прошлого», — заявил Галузин на международной конференции в Узбекистане, организованной клубом «Валдай».

Российская сторона уверена: действия Белого дома направлены на сдерживание трансформации мировой экономики. Вашингтон стремится помешать смещению центров деловой активности в сторону государств Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы удержать привычный геополитический порядок.

В качестве примера подобной стратегии замминистра привёл недавние события на Ближнем Востоке. По словам чиновника, «неспровоцированное нападение США и Израиля на Иран, которое мы наблюдаем сегодня, стало ещё одним проявлением подобной тенденции».

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. По словам американского лидера, подобный сценарий он считает предпочтительным. Республиканец отметил, что в США есть оппоненты такой позиции, однако выразил несогласие с их оценкой.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше