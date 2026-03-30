По мнению представителя министерства, страны Запада во главе с Соединёнными Штатами целенаправленно дестабилизируют международные отношения. Он подчеркнул, что под предлогом сотрудничества нередко скрываются неоколониальные амбиции.
«И те военные авантюры Трампа, которые мы с тревогой наблюдаем сегодня, — это не что иное, как попытки, опираясь на “право сильного”, сохранить своё господствующее положение в мире в духе колониальных империй прошлого», — заявил Галузин на международной конференции в Узбекистане, организованной клубом «Валдай».
Российская сторона уверена: действия Белого дома направлены на сдерживание трансформации мировой экономики. Вашингтон стремится помешать смещению центров деловой активности в сторону государств Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы удержать привычный геополитический порядок.
Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении установить контроль над нефтяными ресурсами Ирана. По словам американского лидера, подобный сценарий он считает предпочтительным. Республиканец отметил, что в США есть оппоненты такой позиции, однако выразил несогласие с их оценкой.
