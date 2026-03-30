США пропустят российский нефтяной танкер на Кубу

Речь идет о танкере «Анатолий Колодкин», который везет 730 тыс. барр. нефти, отметило второе издание. Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов сообщил, что судно уже в территориальных водах Кубы и достигнет порта назначения в понедельник. NYT также предположила, что танкер прибудет вечером 30 марта. По данным MarineTraffic, танкер «Анатолий Колодкин», который ходит под российским флагом, находится в Карибском море, в районе побережья города Пуэрто Падре на востоке страны.
Reuters отметил, что это очень поможет экономике Кубы, которая практически остановилась из-за фактической нефтяной блокады, которую ввели США.
Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, хочет отправить нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо». При этом хозяин Белого дома отметил, что поставки сырья не окажут влияния, потому как «Кубе конец».
«С Кубой покончено. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство, и получат они танкер нефти или нет — это не имеет значения», — сказал президент США.
Эксперт Бретт Эриксон из консалтинговой компании Obsidian Risk Advisors предположил в разговоре с Reuters, что нефти, которую везет российский танкер, может хватить Кубе на две с половиной недели или даже месяц, если нормировать потребление сырья. Bloomberg предположил, что нефти хватит на неделю работы теплоэлектростанций Кубы.
Второе агентство отметило, что в феврале ООН предупредила, что политика США оказывает «все более серьезное воздействие» на больницы, подачу воды и распределение продовольствия на Кубе. Нехватка топлива привела к переносу десятков тысяч операций и лишила пациентов, среди которых беременные женщины, доступа к базовым медицинским услугам, отмечала ранее заместитель главы дипмиссии Гаваны в Вашингтоне Таньерис Диегес Ла О.
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января администрация американского президента Дональда Трампа усилила давление на Кубу. Посол России в Гаване Виктор Коронелли говорил, что Штаты фактически ввели энергетическую блокаду. Энергетическая ситуация в стране резко обострилась. За март там несколько раз происходили тотальные блэкауты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 марта заявил о готовности Москвы помочь Кубе, которая столкнулась с большими экономическими трудностями из-за эмбарго. Глава МИД России Лавров в феврале подтвердил готовность продолжать политическую и материальную помощь Кубе.
