США пропустят российский нефтяной танкер на Кубу

Речь идет о танкере «Анатолий Колодкин», который везет 730 тыс. барр. нефти, отметило второе издание. Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов сообщил, что судно уже в территориальных водах Кубы и достигнет порта назначения в понедельник. NYT также предположила, что танкер прибудет вечером 30 марта. По данным MarineTraffic, танкер «Анатолий Колодкин», который ходит под российским флагом, находится в Карибском море, в районе побережья города Пуэрто Падре на востоке страны.