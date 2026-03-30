Ядерный поворот: в парламенте Ирана заявили о пересмотре обязательств по ДНЯО

В Иране заявлено о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя парламента страны АлаэддинА Боруджерди.
По его словам, после последних событий участие в соглашении рассматривается как нецелесообразное. Отмечается, что подобную позицию поддерживает большинство депутатов.
Заявляется, что при сохранении внешнего давления соблюдение ограничений, предусмотренных договором, теряет смысл. При этом подчеркивается, что страна не ставит целью создание ядерного оружия.
Иран является участником ДНЯО с конца 1960-х годов и ратифицировал договор в 1970 году. Страна также входит в Международное агентство по атомной энергии.
Ядерная программа Ирана начала развиваться в 1950-е годы, затем была приостановлена после политических изменений в 1979 году и возобновлена в конце 1980-х годов.
Отмечается, что в стране действует религиозное предписание, запрещающее создание ядерного оружия.
