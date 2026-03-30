WSJ узнала о планах Трампа провести операцию по вывозу урана из Ирана

WSJ отмечает, что подобная миссия будет «сложной и рискованной», поскольку американским военным придется находиться на территории Ирана несколько дней или дольше.
По словам источников издания, Трамп еще не принял решение, отдавать ли соответствующий приказ, и взвешивает риски для американских военных. Собеседники WSJ добавили, что в целом президент США не против этой идеи, поскольку она может помочь ему достичь главной цели — не допустить, чтобы Иран когда-либо создал ядерное оружие.
Источник газеты, знакомый с позицией американского лидера, рассказал, что Трамп также призвал своих советников оказать давление на Иран, чтобы тот согласился передать уран в рамках договоренности о прекращении войны.
«Задача Пентагона — подготовиться таким образом, чтобы предоставить главнокомандующему максимальную свободу действий. Это не означает, что президент принял решение», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Пентагон не стал комментировать ситуацию, а представитель Центрального командования США отказался от комментариев.
Axios в начале марта рассказывал, что Вашингтон может отправить спецназ для вывоза урана из Ирана, речь шла о «небольших рейдах» подразделений, а не масштабных операциях.
Речь идет о высокообогащенном уране, который после ударов Израиля и США по объектам иранской ядерной программы прошлым летом оказался под завалами этих предприятий, как заявлял Тегеран.
В начале марта, после начала новой военной операции США и Израиля в Иране The New York Times писала, что, по данным американской разведки, Тегеран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане, через узкий тоннель.
NYT отмечала, что находящийся под завалами в Исфахане запас урана может стать ключевым элементом для создания Ираном ядерного оружия: для этого уровень обогащения урана нужно довести до 90% с текущих 60%. Это легко осуществимо, если иранские центрифуги находятся в рабочем состоянии, сообщала газета, подчеркивая, что остается неясным, как быстро смогут переместить уран, который находится в газообразном состоянии и хранится в контейнерах.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи говорил, что, несмотря на разрушения самих предприятий, технологии «не разрушены».
