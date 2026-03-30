Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ узнала о планах Трампа провести операцию по вывозу урана из Ирана

Трамп поддерживает проведение операции по вывозу урана из Ирана, но пока не принял окончательного решения и оценивает риски для военных США, пишет WSJ. Такая миссия поставит американских солдат на линию огня.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу из Ирана около 450 кг урана, сообщили The Wall Street Journal американские чиновники.

WSJ отмечает, что подобная миссия будет «сложной и рискованной», поскольку американским военным придется находиться на территории Ирана несколько дней или дольше.

По словам источников издания, Трамп еще не принял решение, отдавать ли соответствующий приказ, и взвешивает риски для американских военных. Собеседники WSJ добавили, что в целом президент США не против этой идеи, поскольку она может помочь ему достичь главной цели — не допустить, чтобы Иран когда-либо создал ядерное оружие.

Источник газеты, знакомый с позицией американского лидера, рассказал, что Трамп также призвал своих советников оказать давление на Иран, чтобы тот согласился передать уран в рамках договоренности о прекращении войны.

«Задача Пентагона — подготовиться таким образом, чтобы предоставить главнокомандующему максимальную свободу действий. Это не означает, что президент принял решение», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Пентагон не стал комментировать ситуацию, а представитель Центрального командования США отказался от комментариев.

Axios в начале марта рассказывал, что Вашингтон может отправить спецназ для вывоза урана из Ирана, речь шла о «небольших рейдах» подразделений, а не масштабных операциях.

Речь идет о высокообогащенном уране, который после ударов Израиля и США по объектам иранской ядерной программы прошлым летом оказался под завалами этих предприятий, как заявлял Тегеран.

В начале марта, после начала новой военной операции США и Израиля в Иране The New York Times писала, что, по данным американской разведки, Тегеран может заполучить основной запас высокообогащенного урана, захороненный под обломками ядерного объекта в Исфахане, через узкий тоннель.

NYT отмечала, что находящийся под завалами в Исфахане запас урана может стать ключевым элементом для создания Ираном ядерного оружия: для этого уровень обогащения урана нужно довести до 90% с текущих 60%. Это легко осуществимо, если иранские центрифуги находятся в рабочем состоянии, сообщала газета, подчеркивая, что остается неясным, как быстро смогут переместить уран, который находится в газообразном состоянии и хранится в контейнерах.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи говорил, что, несмотря на разрушения самих предприятий, технологии «не разрушены».

