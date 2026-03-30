Журова рассказала об «остром разговоре» депутатов с конгрессменами США

Разговор российских депутатов с американскими конгрессменами периодически носил острый характер, но результаты встречи оказались достаточно успешны, рассказала в эфире Радио РБК первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова.
«Разговор был, конечно, острый периодически, то, что касалось Украины, но все сошлись на одном — что диалог должен быть, дискуссии должны быть. Мы должны не замалчивать, не закрываться друг от друга», — сказала она.
Прошедшую в Вашингтоне встречу Журова назвала «первым шагом» на пути выстраивания взаимоотношений России и США. В числе тем, которые обсудили депутаты и конгрессмены, она перечислила возвращение дипсобственности, визовый режим и восстановление авиасообщения. Также разговор шел об участии российских спортсменов в летних Олимпийских играх — 2028.
В качестве «серьезного шага навстречу друг другу» Журова предложила конгрессменам сделать специальный режим для получения FanID российскими болельщиками, которые планируют посетить чемпионат мира по футболу. «Не знаю, насколько это возможно, но, по крайней мере, такое предложение мной было озвучено, так же как и проведение разнообразных программ, дружественных матчей И такие матчи могли бы тоже быть путем сближения», — добавила депутат.
«Мы, несомненно, говорили о том, что должен быть ответный визит и создание специальной группы по взаимодействию с Государственной думой и конгрессом. И такую группу коллег-конгрессменов Луна (инициировавшая встречу член конгрессвумен от республиканской партии Анна Паулина Луна. — РБК) попытается и постарается организовать», — заключила Журова.
Группа из пяти российских депутатов прибыла в США в ночь на 26 марта. Это были первые парламентские переговоры за 12 лет. Российская делегация была сформирована по межфракционному принципу, в нее наряду со Светланой Журовой («Единая Россия») вошли вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), зампред комитета по экономполитике Михаил Делягин («Справедливая Россия») и секретарь ЦК Владимир Исаков (КПРФ), а возглавил группу зампредседателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия»).