В Австралии приняли план нацбезопасности из-за риска дефицита топлива

Штаты и территории Австралии согласовали с федеральным правительством национальный план обеспечения топливной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Энтони Альбанезе, пишет The Sydney Morning Herald.
По словам Альбанезе, план включает в себя четыре этапа и сейчас Австралия находится на втором. Эта стадия подразумевает, что правительство вводит «меры предосторожности для увеличения поставок топлива», а жители страны могут добровольно начать снижать его потребление.
Премьер-министр добавил, что федеральное правительство на три месяца вдвое снизит акцизы на топливо, чтобы снизить цену на бензин на 26,3 цента за литр. Кроме того, на три месяца будет снижен дорожный сбор для большегрузных транспортных средств на следующие три месяца. Эта мера должна привести к падению стоимости дизельного топлива до 32,4 цента за литр.
Изменения вступили в силу, уточнил глава Казначейства Джим Чалмерс. Он добавил, что эти меры обойдутся бюджету в 2,55 млрд австралийских долларов.
Ранее в Австралии создали рабочую группу при правительстве, направленную на прогнозирование поставок и распределение топлива. Ее главой назначили экс-гендиректора Австралийского энергетического регулятора Антению Харрис. Как писало Bloomberg, в ее задачи входят вопросы борьбы с резким ростом цен и сбоями в цепочках поставок.
После начала войны на Ближнем Востоке цены на нефть марки Brent резко выросли, 30 марта стоимость достигла $120 за баррель. Австралия в значительной степени зависит от поставок нефтепродуктов из Азии.
