Жесткая оценка: в МИД заявили о «военных авантюрах» президента США

По его словам, происходящее рассматривается как фактор дестабилизации международных отношений и подрыва системы безопасности. Отмечается разрушение международно-правовых механизмов и усиление напряженности.
В выступлении указывается, что действия США оцениваются как попытка сохранить глобальное влияние. Также заявлено, что подобная политика препятствует изменению структуры мировой экономики и перераспределению центров роста.
Отдельно отмечается ситуация вокруг Ирана. По оценке, военные действия США и их союзников рассматриваются как часть текущей тенденции усиления конфликта.
Заявления прозвучали в ходе международной конференции, посвященной сотрудничеству России и Узбекистана.
