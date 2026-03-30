Батальон ЦАХАЛ отстранили после агрессивного задержания журналистов CNN

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отстранило резервный батальон после агрессивного задержания съемочной группы CNN на Западном берегу Иордана.

Источник: РБК

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отстранило резервный батальон после агрессивного задержания съемочной группы CNN на Западном берегу Иордана. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

По итогам расследования, говорится в сообщении, было принято решение приостановить оперативное развертывание резервного батальона. Подразделение останется в резерве и пройдет процесс, «направленный на укрепление его профессиональных и этических основ», после чего сможет вернуться к службе по решению командования.

Ранее об инциденте с журналистами CNN писала The Guardian. Съемочная группа телеканала освещала последствия нападения на деревню Таясир на Западном берегу реки Иордан, когда солдаты применили против репортеров силу. Военные, как пишет газета со ссылкой на международную ассоциацию СМИ, направляли оружие, угрожали конфисковать камеры и повалили на землю одного из операторов.

Ранее в районе Сафх-Таясир на севере Западного берега Иордана израильские поселенцы напали на нескольких палестинцев и создали новый незаконный форпост в своей деревне. В результате несколько палестинцев получили ранения и были доставлены в больницу.

Это второй случай нападения на съемочную группу CNN за месяц, отмечает Guardian: ранее в Восточном Иерусалиме в результате «неспровоцированного нападения» со стороны израильских полицейских продюсер телеканала получил перелом запястья.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше