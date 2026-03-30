Батальон ЦАХАЛ отстранили после агрессивного задержания журналистов CNN

Ранее об инциденте с журналистами CNN писала The Guardian. Съемочная группа телеканала освещала последствия нападения на деревню Таясир на Западном берегу реки Иордан, когда солдаты применили против репортеров силу. Военные, как пишет газета со ссылкой на международную ассоциацию СМИ, направляли оружие, угрожали конфисковать камеры и повалили на землю одного из операторов.