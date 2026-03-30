Расширение Европы под вопросом: ЕС сомневается в новых кандидатах

Ряд стран, претендующих на вступление в Евросоюз, сталкиваются с политическими и экономическими трудностями в ходе переговоров, сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, среди государств, испытывающих сложности, называются Украина, Албания, Молдавия, Сербия и Черногория. Отмечается, что часть стран — членов ЕС выражает осторожность в отношении устойчивости их политических систем и приверженности ключевым демократическим принципам.
Сообщается, что в числе факторов риска рассматриваются вопросы свободы прессы, независимости судебной системы и соблюдения других базовых норм.
Отдельно указывается на экономический разрыв между странами-кандидатами и действующими членами ЕС. По оценкам, новые участники, как и государства, вступившие после 2004 года, могут оставаться получателями средств из бюджета союза.
В материале также отмечается, что ряд европейских стран с более высоким уровнем экономической интеграции, таких как Исландия и Норвегия, могли бы пройти процедуру вступления быстрее.
По данным европейских институтов, потенциальное расширение Евросоюза может произойти к 2030 году. При этом сроки завершения переговоров по отдельным странам варьируются и остаются предметом обсуждения.
