Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расширение Европы под вопросом: ЕС сомневается в новых кандидатах

Ряд стран, претендующих на вступление в Евросоюз, сталкиваются с политическими и экономическими трудностями в ходе переговоров, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, среди государств, испытывающих сложности, называются Украина, Албания, Молдавия, Сербия и Черногория. Отмечается, что часть стран — членов ЕС выражает осторожность в отношении устойчивости их политических систем и приверженности ключевым демократическим принципам.

Сообщается, что в числе факторов риска рассматриваются вопросы свободы прессы, независимости судебной системы и соблюдения других базовых норм.

Отдельно указывается на экономический разрыв между странами-кандидатами и действующими членами ЕС. По оценкам, новые участники, как и государства, вступившие после 2004 года, могут оставаться получателями средств из бюджета союза.

В материале также отмечается, что ряд европейских стран с более высоким уровнем экономической интеграции, таких как Исландия и Норвегия, могли бы пройти процедуру вступления быстрее.

По данным европейских институтов, потенциальное расширение Евросоюза может произойти к 2030 году. При этом сроки завершения переговоров по отдельным странам варьируются и остаются предметом обсуждения.

