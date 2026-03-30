Средства ПВО за ночь сбили над Россией 102 беспилотника

Минувшей ночью дежурные средства ПВО сбили над российскими регионами 102 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны.
Дроны перехватили и уничтожили над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Краснодарским краем, акваторией Азовского моря и Крымом.
В ночь на 30 марта Таганрог подвергся массированной воздушной атаке. В результате ранения получили восемь человек, еще один погиб. Ранним утром мэр города Светлана Камбулова уточнила последствия налета: повреждены три предприятия, 12 многоквартирных и 27 частных домов, 10 автомобилей, а также остекление в школе № 26.
Последствия атак были зафиксированы и в других регионах. Так, в Краснодаре при падении беспилотников пострадали три человека — один взрослый и двое детей, им была оказана медицинская помощь. В Прикубанском округе города дроны повредили несколько квартир в одном из домов.
В одном из районов Воронежской области обломки беспилотника повредили автомобиль. Кроме того, в городском округе региона после падения обломков загорелась лесная подстилка, пожар был оперативно потушен.
Вечером 29 марта Росавиация сообщала об ограничениях для российских аэропортов. Всего в период с 23:09 по 6:01 мск ведомство объявило о закрытии 11 российских воздушных хабов. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал о введении плана «Ковер» в аэропорту Моздока.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.