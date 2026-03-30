Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мандат под вопросом: ЕС может пересмотреть миссию в Красном море

Евросоюз рассматривает возможность пересмотра мандата своей военно-морской миссии в Красном море на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждение связано с расширением конфликта в регионе, включая участие йеменского движения «Ансар Аллах» в противостоянии с Израилем.

Отмечается, что в дипломатических кругах ЕС сохраняют осторожность и считают преждевременным делать окончательные выводы. При этом допускается, что при изменении обстановки параметры миссии могут быть пересмотрены.

В материале подчеркивается, что европейские лидеры опасаются втягивания в более широкий военный конфликт в регионе.

Ранее сообщалось о ракетных ударах по военным объектам в Израиле со стороны хуситов.

Читайте также: Ядерный поворот: в парламенте Ирана заявили о пересмотре обязательств по ДНЯО.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше