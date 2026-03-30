Мандат под вопросом: ЕС может пересмотреть миссию в Красном море

Евросоюз рассматривает возможность пересмотра мандата своей военно-морской миссии в Красном море на фоне обострения ситуации в Ормузском проливе, сообщает Euractiv со ссылкой на источники.
По данным издания, обсуждение связано с расширением конфликта в регионе, включая участие йеменского движения «Ансар Аллах» в противостоянии с Израилем.
Отмечается, что в дипломатических кругах ЕС сохраняют осторожность и считают преждевременным делать окончательные выводы. При этом допускается, что при изменении обстановки параметры миссии могут быть пересмотрены.
В материале подчеркивается, что европейские лидеры опасаются втягивания в более широкий военный конфликт в регионе.
Ранее сообщалось о ракетных ударах по военным объектам в Израиле со стороны хуситов.
Читайте также: Ядерный поворот: в парламенте Ирана заявили о пересмотре обязательств по ДНЯО.