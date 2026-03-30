Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» проводит неделю приёмов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Тематическая неделя приёмов граждан проходит с 30 марта по 3 апреля в общественных приёмных партии во всем регионе.

Источник: НИА Красноярск

Жители региона смогут получить консультации у депутатов всех уровней, специалистов и представителей органов исполнительной власти, строительного и жилищного контроля, юристов и экспертов координационного совета «Народный Контроль в сфере ЖКХ».

«Вопросы ЖКХ — это то, что касается каждого дома, каждой семьи. На таких встречах мы не только помогаем в конкретных ситуациях, но и формируем предложения для решения системных проблем. Ведь сейчас наши общественные приёмные активно включились в формирование новой народной программы партии», — сказала председатель комиссии «Единой России» по работе с обращениями граждан, замсекретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

Специалисты и депутаты помогают разобраться в актуальных вопросах начисления платы за ЖКУ (проверка расчётов, перерасчёты); качества предоставляемых услуг и работы управляющих компаний; капитального ремонта и переселения из аварийного жилья; оформления субсидий, льгот, компенсаций; защиты прав потребителей.

«Вопросы жилищно-коммунального хозяйства актуальны для каждого жителя населенных пунктов края. Они касаются каждого и вызывают особую реакцию. Неделя по вопросам ЖКХ проводится регулярно. Это не единственный способ получить обратную связь от граждан. Каждый месяц как региональный координатор провожу приёмы в родном Железногорске и в Законодательном Собрании. Формат недели приёмов — способ получить мгновенный срез по всем темам. Мы ценим обратную связь, которая даёт возможность регулировать эффективную работу сферы ЖКХ», — отметил председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Школа ЖКХ» Алексей Кулеш.

Адрес региональной общественной приёмной: город Красноярск, ул. Ленина, д. 102, штаб общественной поддержки «Единой России». Записаться на приём по телефону — 265−93−25. В территориях Красноярского края приемы проходят на базе местных отделений партии «Единая Россия».

Свои обращения можно направить дистанционно через сайт партии или на почту: op@krasnoyarsk.er.ru.

16+

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше