Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил смерть верховного лидера Ирана после его пропажи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мертв или находится в крайне тяжелом состоянии.

Источник: РБК

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи мертв или находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times.

13 марта глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что Моджтаба Хаменеи был «ранен и, вероятно, обезображен». Предыдущий лидер Али Хаменеи — отец Моджтабы Хаменеи — погиб в результате ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля.

«Сын либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали. Он пропал», — сказал Трамп.

В ответ на заявление Хегсета глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Моджтаба Хаменеи здоров и полностью контролирует ситуацию в стране. Через несколько дней он повторил свои слова, отметив, что верховный лидер получил «только легкие ранения».

Ранее Трамп уже допускал, что Хаменеи может быть мертв.

