Трамп допустил смерть верховного лидера Ирана после его пропажи

13 марта глава Пентагона Пит Хегсет сказал, что Моджтаба Хаменеи был «ранен и, вероятно, обезображен». Предыдущий лидер Али Хаменеи — отец Моджтабы Хаменеи — погиб в результате ударов Израиля и США по Ирану 28 февраля.
«Сын либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали. Он пропал», — сказал Трамп.
В ответ на заявление Хегсета глава МИД Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Моджтаба Хаменеи здоров и полностью контролирует ситуацию в стране. Через несколько дней он повторил свои слова, отметив, что верховный лидер получил «только легкие ранения».
Ранее Трамп уже допускал, что Хаменеи может быть мертв.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.