МИД раскрыл детали переговоров Лукашенко и Ким Чен Ына относительно США

Глава МИД подчеркнул, что, развивая двусторонние отношения с партнерами, Минск также старается решать региональные и глобальные вопросы. Также Рыженков раскрыл, что на переговорах в Пхеньяне, кроме двусторонней повестки, обсуждались отношения с США и Россией. И напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко возложил цветы в КНДР по просьбе президента России Владимира Путина в знак благодарности за помощь в СВО.