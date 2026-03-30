МИД раскрыл детали переговоров Лукашенко и Ким Чен Ына относительно США

Министр иностранных дел Максим Рыженков рассказал, как Беларусь снижает градус напряженности в мире, приведя в пример переговоры в КНДР, сообщил телеканал «Беларусь 1».
Глава МИД подчеркнул, что, развивая двусторонние отношения с партнерами, Минск также старается решать региональные и глобальные вопросы. Также Рыженков раскрыл, что на переговорах в Пхеньяне, кроме двусторонней повестки, обсуждались отношения с США и Россией. И напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко возложил цветы в КНДР по просьбе президента России Владимира Путина в знак благодарности за помощь в СВО.
Кроме того, Рыженков раскрыл детали переговоров об отношениях с США.
— Когда говорили про американские отношения, то президент говорил о своем преломлении, что не надо, наверное, так категорично ко многим вопросам здесь, вообще в Азии подступаться (со стороны США. — Ред.), чтобы не проявилось таких негативных тенденций, как в других регионах мира, — рассказал глава белорусской дипломатии.
Глава МИД отметил, что в общении с лидерами многих стран белорусский президент «давно зашел за рамки простых двусторонних отношений» и пытается решить вопросы очень важные для мирового развития всей планеты.
Тем временем президента США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Александром Лукашенко и благодарит президента Беларуси. Кроме того, глава Беларуси сказал, в каких вопросах поддерживает американского коллегу, а в каких нет.
