МИД раскрыл детали переговоров Лукашенко и Ким Чен Ына относительно США

Глава МИД Рыженков на примере переговоров Минска и Пхеньяна сказал о снижении градуса напряженности в мире.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Максим Рыженков рассказал, как Беларусь снижает градус напряженности в мире, приведя в пример переговоры в КНДР, сообщил телеканал «Беларусь 1».

Глава МИД подчеркнул, что, развивая двусторонние отношения с партнерами, Минск также старается решать региональные и глобальные вопросы. Также Рыженков раскрыл, что на переговорах в Пхеньяне, кроме двусторонней повестки, обсуждались отношения с США и Россией. И напомнил, что президент Беларуси Александр Лукашенко возложил цветы в КНДР по просьбе президента России Владимира Путина в знак благодарности за помощь в СВО.

Кроме того, Рыженков раскрыл детали переговоров об отношениях с США.

— Когда говорили про американские отношения, то президент говорил о своем преломлении, что не надо, наверное, так категорично ко многим вопросам здесь, вообще в Азии подступаться (со стороны США. — Ред.), чтобы не проявилось таких негативных тенденций, как в других регионах мира, — рассказал глава белорусской дипломатии.

Глава МИД отметил, что в общении с лидерами многих стран белорусский президент «давно зашел за рамки простых двусторонних отношений» и пытается решить вопросы очень важные для мирового развития всей планеты.

Тем временем президента США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с Александром Лукашенко и благодарит президента Беларуси. Кроме того, глава Беларуси сказал, в каких вопросах поддерживает американского коллегу, а в каких нет.

И мы писали, что ввоз и продажу пива из недружественных стран запрещают с 1 апреля в Беларуси, но есть исключение.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше