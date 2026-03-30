Семь российских аэропортов возобновили полеты

Аэропорты Пензы, Саратова (Гагарин), Краснодара (Пашковский), Волгограда, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Ульяновска возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

Источник: РБК

Аэропорты Пензы, Саратова (Гагарин), Краснодара (Пашковский), Волгограда, Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Ульяновска возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — напоминает ведомство.

Такие меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

С вечера 29 марта Росавиация сообщала о приостановке работы ряда российских аэропортов. Всего в период с 23:09 по 6:01 мск ведомство объявило об ограничениях для 11 российских воздушных хабов. Отдельно глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщал о введении плана «Ковер» в аэропорту Моздока.

На момент подготовки материала, согласно сообщениям Росавиации, ограничения продолжают действовать в авиагаванях Бугульмы, Казани, Самары (Курумоч).

План «Ковер» — специальный авиационный режим, который вводится при незаконном пересечении границы, появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов (например, дронов), а также в экстренных ситуациях по решению органов ПВО. После его объявления все воздушные суда должны немедленно покинуть зону или совершить посадку, за исключением военных и спасательных рейсов.

