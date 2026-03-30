Геополитический разлом: в российском МИДе заявили о давлении Запада в АТР

В МИД России заявили о попытках западных стран изменить архитектуру сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Галузина.
По его словам, на фоне глобальных процессов усиливается разрыв между интересами различных групп стран. Отмечается формирование закрытых блоковых форматов и рост числа конфликтов.
В выступлении указывается, что подобные процессы наблюдаются как в Европе, так и в странах Азии. В качестве примера приведены расширение военно-политических объединений и изменение региональных механизмов взаимодействия.
Российская сторона заявляет о поддержке принципов равноправия государств и необходимости учета интересов всех стран независимо от их масштаба.
Заявления прозвучали в ходе международной конференции, посвященной сотрудничеству России и Узбекистана.
