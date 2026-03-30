Минувшей ночью Воронежскую и Пензенскую области атаковали 13 беспилотников, сообщили губернаторы регионов в своих телеграм-каналах.
Так, над территорией Пензенской области сбили три дрона. Никто не пострадал, разрушений нет. В регионе отменили режим беспилотной опасности и план «Ковер».
В Воронежской области ликвидировали десять беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал. В городе загорелась лесная подстилка, которую оперативно потушили. Там также отменили опасность БПЛА.
Прошлой ночью над территорией России сбили 102 украинских беспилотника. Дроны перехватили и уничтожили над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Краснодарским краем, акваторией Азовского моря и Крымом.
