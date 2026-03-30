Ночью Воронежскую и Пензенскую области атаковали 13 беспилотников

Минувшей ночью Воронежскую и Пензенскую области атаковали 13 беспилотников, сообщили губернаторы регионов в своих телеграм-каналах.

Источник: РБК

Минувшей ночью Воронежскую и Пензенскую области атаковали 13 беспилотников, сообщили губернаторы регионов в своих телеграм-каналах.

Так, над территорией Пензенской области сбили три дрона. Никто не пострадал, разрушений нет. В регионе отменили режим беспилотной опасности и план «Ковер».

В Воронежской области ликвидировали десять беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал. В городе загорелась лесная подстилка, которую оперативно потушили. Там также отменили опасность БПЛА.

Прошлой ночью над территорией России сбили 102 украинских беспилотника. Дроны перехватили и уничтожили над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областями, а также над Краснодарским краем, акваторией Азовского моря и Крымом.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше