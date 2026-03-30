Жесткий сценарий: ЕС готовит меры против Орбана после выборов в Венгрии

Евросоюз рассматривает чрезвычайные меры для предотвращения возможной дестабилизации работы объединения со стороны Венгрии, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, обсуждение связано с возможным переназначением премьер-министра страны после парламентских выборов 12 апреля. В числе рассматриваемых шагов называются изменение процедур голосования, приостановка финансирования и ограничение права голоса.
Также допускается использование механизмов, предусматривающих санкции за нарушение принципов ЕС, включая верховенство права. Отдельно рассматривается вариант расширения применения голосования квалифицированным большинством по вопросам, где ранее требовался консенсус.
Источники указывают на возможность использования гибких форматов взаимодействия, включая коалиции отдельных стран и углубленное сотрудничество в рамках «многоскоростной Европы».
Отмечается, что напряженность связана с разногласиями по вопросам финансирования Украины. Ранее Венгрия и Словакия блокировали выделение средств и принятие санкционных решений.
По данным ЕС, пакет помощи на 2026−2027 годы был согласован в конце 2025 года. Вопрос его реализации остается предметом обсуждения.
