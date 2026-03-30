В Кувейте погиб рабочий при ударе по электро- и водоочистной станции

Источник: РБК

В Кувейте в результате иранской атаки на электро- и водоочистную станцию погиб индийский рабочий. Также повреждено служебное здание на объекте, сообщает Reuters.

В Катаре, пишет The Guardian, после сообщений о перехвате ракет и беспилотников вспыхнул пожар в гараже в промышленной зоне. Никто не пострадал.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Взрывы прогремели во многих городах страны, был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В ответ Тегеран нанес удары ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке, а также по территории Израиля. Под атаки также попали гражданские объекты стран Персидского залива. Газета Financial Times назвала наиболее обстреливаемым государством региона Объединенные Арабские Эмираты.

