В Кувейте погиб рабочий при ударе по электро- и водоочистной станции

В Кувейте в результате иранской атаки на электро- и водоочистную станцию погиб индийский рабочий. Также повреждено служебное здание на объекте, сообщает Reuters.
В Катаре, пишет The Guardian, после сообщений о перехвате ракет и беспилотников вспыхнул пожар в гараже в промышленной зоне. Никто не пострадал.
Утром 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Взрывы прогремели во многих городах страны, был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
В ответ Тегеран нанес удары ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке, а также по территории Израиля. Под атаки также попали гражданские объекты стран Персидского залива. Газета Financial Times назвала наиболее обстреливаемым государством региона Объединенные Арабские Эмираты.
